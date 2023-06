Généalogie du quartier de l’église : des racines à nos jours Mairie de Cournon d’Auvergne Cournon-d’Auvergne Cournon-d'Auvergne Catégories d’Évènement: Cournon-d'Auvergne

Généalogie du quartier de l'église : des racines à nos jours

Samedi 16 septembre, 10h30
Mairie de Cournon d'Auvergne
Place de la Mairie, 63800 Cournon d'Auvergne
Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme

Sur inscription, limité à 19 places

Cette visite de l'association Connaissance de Cournon présente des lieux illustrant la vie et l'histoire de Cournon autour du chef d'oeuvre de style roman auvergnat qu'est l'église Saint-Martin.

Contact: 04 73 69 90 00
http://www.cournon-auvergne.fr/
http://www.clermontauvergnetourisme.com
04 73 98 65 00

