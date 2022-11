ILLUMINATIONS ET ANIMATIONS DE NOËL Mairie de Cornebarrieu Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

ILLUMINATIONS ET ANIMATIONS DE NOËL Mairie de Cornebarrieu, 3 décembre 2022, Cornebarrieu. ILLUMINATIONS ET ANIMATIONS DE NOËL Samedi 3 décembre, 18h00 Mairie de Cornebarrieu Nombreuses surprises au programme! Mairie de Cornebarrieu 9 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Rendez-vous SAMEDI 3 DECEMBRE à partir de 18h, avenue de Versailles pour les illuminations de la ville avec de nombreuses surprises et animations de Noël!

N’oubliez pas votre boule de Noël en papier (distribuée dans le cartable de votre(vos) enfant(s) pour l’accrocher au grand sapin!

