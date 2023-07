Circuit photos d’hier et d’aujourd’hui Mairie de Contrexéville Contrexéville, 17 septembre 2023, Contrexéville.

Circuit photos d’hier et d’aujourd’hui Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de Contrexéville Gratuit

Circuit / Exposition photos d’hier à aujourd’hui. Des reproductions de cartes postales anciennes des bâtiments de la ville seront présentés en différents lieux de la commune. Le public est invité à faire le lien avec des photos récentes, sous la forme d’un jeu simple. Coupon de participation au jeu à déposer dans l’urne du salon d’honneur de la mairie le 17 septembre et exposition de photos dans le salon d’honneur de la mairie.

Avant d'être l'actuelle mairie, ce bâtiment a été le troisième hôtel de la station thermale. Le bâtiment était composé auparavant de deux vieilles fermes achetées par Jean-François Martin, dit le jeune, dont la profession est celle de marchand de fer. En 1834, Jean-François Martin transforme ses deux fermes en auberge. En 1848, il reconstruit l'ensemble avec une façade et des chambres, l'hôtel Martin peut accueillir décemment les curistes qui arrivent avec leur calèche. En 1900, Alfred Martin, fils aîné de J-F Martin, achète les fermes situées à gauche. Il en fait un nouvel hôtel, ses intentions sont évidentes, démolir l'hôtel de son père pour obtenir un hôtel spacieux, confortable et moderne. A la fin de la guerre 14-18, Paul Martin succède à son père Alfred. Le nouveau propriétaire rebaptise l'hôtel en 1922 : il devient Hôtel d'Alsace. Le premier monument aux morts est édifié devant l'hôtel d'Alsace en 1922 et sera déposé de nombreuses années plus tard. En 1933, c'est Gaston Sétiau qui devient propriétaire de l'hôtel. L'hôtel d'Alsace devient l'Hôtel de Ville en 1936. La commune a acheté l'hôtel et vendu l'ancienne mairie au Docteur Georges Petit qui fait construire à sa place la villa Bretagne.

