Ciné-opéra : La Périchole Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Dimanche 3 mars, 18h15 Mairie de Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-03T18:15:00+01:00 – 2024-03-03T21:00:00+01:00

Le Grand Central propose la retransmission de l’opéra en trois actes La Périchole de Jacques Offenbach, mis en scène par Laurent Pelly, avec Marina Viotti et Stanislas de Barbeyrac. Interprété par les musiciens du Louvre et le chœur de l’opéra national de Bordeaux.

Durée : 2h25

Synopsis

À Lima, au XVIIIe siècle, une chanteuse des rues, la Périchole et son amant Piquillo, mènent une existence misérable. Le Vice-Roi Don Andrès de Ribeira qui participe incognito à une fête populaire remarque la jeune femme épuisée par la faim et lui propose de l’emmener à la Cour. La Périchole accablée par la misère finit par accepter et laisse une touchante lettre d’adieu à Piquillo. Mais une dame de la Cour se doit d’être mariée et l’amant délaissé est choisi par hasard pour être l’époux complaisant de la nouvelle favorite du vice-roi. Piquillo, parfaitement ivre, épouse donc sa maîtresse sans en avoir conscience. Quand il recouvre sa lucidité, il ne peut que dénoncer avec fureur la trahison de sa perfide maîtresse. Pour punir cet éclat, il est jeté au cachot des « maris récalcitrants ». Après une série de quiproquos, il parviendra à s’échapper avec la Périchole qui n’a pas cessé de l’aimer.

*Tarifs : 17 € (14 € en tarif réduit *(étudiants et jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif)

Horaires

18h15

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

