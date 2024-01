Exposition : Shoah et bande dessinée Mairie de Colomiers Colomiers, 29 janvier 2024, Colomiers.

La mémoire contemporaine réserve une place particulière à la Shoah, événement sans précédent dans l’Histoire.

Non sans prudence, erreurs et tâtonnements mais aussi génie, la bande dessinée s’en est emparée. Comment, et depuis quand, les artistes de la bande dessinée se sont-ils saisis de la représentation du sujet ? Comment sont relayés les témoignages ? Comment ces représentations évoluent-elles aujourd’hui selon les références politiques, sociales et esthétiques de notre époque, tandis qu’une forme d’antisémitisme persiste ? Comment la Shoah a été mobilisée par la fiction, que ce soit dans les comics ou dans la bande dessinée franco-belge avec La Bête est morte ! de Calvo, où le thème est présent dès 1944 ?

Près de 75 ans plus tard, des lignes de force, quasiment une grammaire, se dégagent de ces narrations et de ces représentations dont cette exposition dresse l’inventaire. De très nombreux albums sont présentés dans l’exposition tel que Mickey au camp de Gurs, Superman, L’Oncle Paul, Master race, Unknown soldier, Maus, L’Histoire des 3 Adolf, Déogratias, Deuxième génération, parmi de nombreuses pièces majeures.

Le Mémorial de la Shoah

Ouvert depuis 2005, le Mémorial de la Shoah est aujourd’hui l’institution de référence en Europe sur l’histoire de la Shoah. Il intègre le Mémorial du martyr juif inconnu, dont les façades, le parvis et la crypte ont été conservés, et le Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), créé en 1943 par Isaac Schneersohn.

Le Mémorial de la Shoah propose des activités adaptées à tous les âges et à toutes les sensibilités : visites guidées, expositions temporaires, cycles de rencontres, colloques… Pour les scolaires, des ateliers pédagogiques, des parcours en partenariat avec des institutions culturelles, ou encore des voyages d’études sont mis en place. Enfin, le Mémorial organise des formations pour les enseignants et différents corps de métier aussi différents que celui des gardiens de la paix, des journalistes…

