UP’ Université Populaire : Les féminismes Mairie de Colomiers Colomiers, 27 janvier 2024, Colomiers.

UP’ Université Populaire : Les féminismes 27 janvier – 31 mars 2024 Mairie de Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T17:01:00+01:00 – 2024-01-27T18:15:00+01:00

Fin : 2024-03-31T17:01:00+02:00 – 2024-03-31T18:15:00+02:00

Doctrine, courant de pensée, mouvement politique, social et culturel, fondé sur l’égalité entre l’homme et la femme, les féminismes se conjuguent au pluriel. Souvent incarnés par des personnalités engagées mais aussi des figures de l’ombre, dans la littérature, la culture, la santé, le sport (…), les combats politiques pour la reconnaissance des droits des femmes ont marqué notre histoire et sont plus que jamais d’actualité.

Poursuivant son objectif de diffusion des connaissances et d’égalité d’accès aux savoirs, l’Université populaire de Colomiers vous invite cette fois à questionner le sujet des féminismes, à découvrir son histoire à travers des parcours, des expériences, à vous émouvoir et à partager vos réflexions. Spectacle one-woman-show, cinéma, rencontres littéraire, diner-partage, ateliers, exposition, théâtre… La programmation de cette sixième édition sera féministe !

Le programme

Sous réserve de modifications

Date

Horaire

Lieu

Action

Samedi 27 janvier

20h45

Petit théâtre du Centre

Pièce de théâtre : « La vie matérielle » de Marguerite Duras : Recueil d’entretiens de Marguerite Dumas à l’apogée de son œuvre.

Réservations au 06.68.36.85.02 ou sur theatreducentre-colomiers.com

Tarif : 17€/12€

Jeudi 1er février

(sous réserve)

20h30

Cinéma Véo

Grand central

Projection en avant-première « Mme de Sévigné » : Milieu du XVIIème siècle, la marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle. Mère et fille expérimentent alors les tourments d’une relation fusionnelle et dévastatrice.

Tarif : 6 € et 4.50 € pour les moins de 14 ans

Du 05 au 17 février

De 14h à 18h

Mémothèque

Exposition « Des femmes et des ailes » : Mise en lumière de l’aviation sanitaire et des actions des femmes Infirmières Pilotes Secouristes de l’Air entre 1910 et 2012.

Proposée par la Délégation Régionale d’Occitanie de la Croix Rouge, avec visite guidée.

Vernissage le mercredi 7 février à 18h30

Vendredi 8 mars

18h30 à 20h30

Pavillon blanc Henri-Molina

Soirée Jeux : Venez participer à une nouvelle soirée jeux au Pavillon Blanc.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le pavillon des jeux autour des questions du féminisme, de sexisme, de discrimination et des figures féminines remarquables. Comme d’habitude, des jeux pour petits et grands seront en libre accès dans l’espace ludothèque de la médiathèque.

Entrée libre

Vendredi 15 mars

19H

Maison citoyennes Ramassiers

« Le diner des ami.e.s » :Sensibilisation et échange sur les Féminismes et l’Egalité femmes/ hommes, au travers de quizz. Animé par la Fondation des Femmes.

*Dîner sous forme de repas partage *: chacun apporte un plat salé ou sucré à partager.

Sur inscription à partir du 1er mars : universite-populaire@mairie-colomiers.fr

Mercredi 20 mars

20h30

Salle Satgé

Spectacle : One-woman-show : « Paroles de clitoris » de Stephanie Agrain (Sexothérapeute)

C’est un parcours de vie qui a amené Stéphanie Agrain, humoriste toulousaine, sur scène, dans un costume improbable, alors qu’elle avoue être de nature timide. Une façon de transcender un passé lourd, de viols dont de viols conjugaux et de violences sexuelles, « Ces sujets parfois lourds, sont présentés avec légèreté et humour, pour informer et prévenir « quel que soit le moyen ». « J’utilise l’humour, cela marque » confie la formatrice qui travaille de façon psychologique sur l’accompagnement, avec sa propre méthode :

Ce One-Woman-Show teinté d’humour nous emmènera au fil des anecdotes, à ces moments de solitudes, ces moments de joies, de non compréhensions, d’extases, de rires, de recherches intenses autour de notre incroyable clitoris…

Inscription à partir du 1er mars : universite-populaire@mairie-colomiers.fr

Courant Mars

Librairie La Préface

Rencontre avec les éditions « La Ville Brûle ». Au programme « Qu’est-ce qu’être une maison d’édition engagée aujourd’hui, leurs combats, et les féminismes dont ils·elles traitent dans leurs livres. »

Entrée libre.

Mémothèque populaire des Fenassiers

*Table ronde sur l’endométriose : *sensibilisation et information sur cette thématique de santé féminine, organisée par l’association ENDOFRANCE.

Sur inscription à partir du 1er février: universite-populaire@mairie-colomiers.fr

Horaires

27 janvier – fin mars

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://theatreducentre-colomiers.com »}, {« link »: « mailto:universite-populaire@mairie-colomiers.fr »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/nos-projets/universite-populaire-up-1640.html »}]

Colomiers Synchro