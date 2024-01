Ciné-Théâtre : Cyrano de Bergerac Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Mairie de Colomiers Colomiers, 25 janvier 2024, Colomiers.
Ciné-Théâtre : Cyrano de Bergerac
Jeudi 25 janvier, 20h10

Début : 2024-01-25T20:10:00+01:00 – 2024-01-25T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:10:00+01:00 – 2024-01-25T23:00:00+01:00 Cyrano de Bergerac Mise en scène par Emmanuel Daumas, texte d’Edmond Rostand

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française.

Durée : 2h 30min Synopsis Cyrano de Bergerac manie aussi bien les mots qu’il manie l’épée. Il aime secrètement sa cousine Roxane mais se trouve trop laid pour se déclarer. Quand Christian, fraîchement entré à la compagnie des Cadets, lui demande de l’aide pour la séduire, Cyrano use de sa plus belle prose pour conquérir le coeur de la belle…

Ce nouveau Cyrano à la Comédie-Française se déploie dans un décor unique évoluant à chacun des cinq

actes. Du baroque au féerique, le dispositif de cette nouvelle mise en scène sublime la comédie héroïque de Rostand, dont le héros incarne, depuis près de 130 ans, le panache dans toute sa splendeur. Tarif plein : 17€

Tarif réduit : 14 € (étudiants et jeunes de moins de 18 ans, abonnés Véo, demandeurs d'emploi et personnes en situation de handicap sur présentation d'un justificatif)
Horaires 20h10
Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

