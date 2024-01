Lectures par l’association Lire et Faire Lire 31 Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Lectures par l’association Lire et Faire Lire 31 Mairie de Colomiers Colomiers, 20 janvier 2024, Colomiers. Lectures par l’association Lire et Faire Lire 31 Samedi 20 janvier, 15h00 Mairie de Colomiers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:30:00+01:00 Détails sur le lieu: PAVILLON BLANC Piccolo conte Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Code postal 31770 Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers Latitude 43.610182 Longitude 1.334518 latitude longitude 43.610182;1.334518

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/