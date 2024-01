Conférence gesticulée par Valentin Sansonetti Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Conférence gesticulée par Valentin Sansonetti Mairie de Colomiers Colomiers, 19 janvier 2024, Colomiers. Conférence gesticulée par Valentin Sansonetti Vendredi 19 janvier, 20h00 Mairie de Colomiers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00 Les « valeurs du sport » une formule que vous avez probablement déjà entendue. Vous les connaissez peut-être : le sport est éducatif, il est dans l’intérêt des enfants, il apprend le dépassement de soi, la confiance en soi. Après tout le sport c’est la santé, la solidarité, l’intégration, c’est l’école de la vie… Des courts de tennis des structures de haut niveau jusqu’aux bancs de la fac de sciences sociales, en passant par la batterie, Valentin vient vous raconter pourquoi il a cessé de croire aux valeurs du sport. » Détails sur le lieu: PAVILLON BLANC Salle de conférence Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Code postal 31770 Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers Latitude 43.610182 Longitude 1.334518 latitude longitude 43.610182;1.334518

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/