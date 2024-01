Exposition Jeu, fête et match ! Mairie de Colomiers Colomiers, 19 janvier 2024, Colomiers.

Exposition Jeu, fête et match ! PAVILLON BLANC Salle d’exposition 19 janvier – 27 avril Mairie de Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:30:00+01:00

Fin : 2024-04-27T18:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:30:00+02:00

Pour l’exposition « Jeu, fête et match ! », l’artiste Julia Borderie explore l’espace commun entre le basket et l’art contemporain dans son projet collaboratif intitulé Tripple Dribble. Elle propose au public de se réapproprier et de réinventer les principes du jeu existant, de déterminer de nouvelles règles et de nouvelles stratégies de jeu. L’espace d’exposition se transforme en terrain de jeu sportif. Le principe est simple : munissez-vous du ballon de basket, des sculptures et des craies présentes dans l’espace et à vos marques, prêt … jouez !

Julia Borderie

Détails sur le lieu: PAVILLON BLANC Salle d’exposition

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Colomiers Synchro