Fin : 2024-01-20T16:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00 customisation d’accessoires sportifs avec l’utilisation des techniques de linogravure, plotter de découpe, dessin, peinture, impression 3D pour créer des drapeaux, des maillots personnalisés. Amenez vos T-Shirt. Maquillage à disposition. Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Code postal 31770 Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers Latitude 43.610182 Longitude 1.334518 latitude longitude 43.610182;1.334518

