Initiation couture 17 janvier – 24 avril Mairie de Colomiers Colomiers

Début : 2024-01-17T16:30:00+01:00 – 2024-01-17T18:00:00+01:00

Venez-vous initier à l'utilisation d'une machine à coudre ou d'une surjeteuse, en vue de réaliser mille et un projets de couture par la suite. Atelier ouvert aux adultes comme aux enfants à partir de 6 ans.

Mairie de Colomiers
1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers
Colomiers 31770
Haute-Garonne
Occitanie

