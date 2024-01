Ciné-regard : La fracture Mairie de Colomiers Colomiers, 15 janvier 2024, Colomiers.

Ciné-regard : La fracture Lundi 15 janvier, 20h30 Mairie de Colomiers

Le Grand Central vous propose une séance Ciné Regard, avec la projection de la comédie dramatique L**a fracture **de Catherine Corsini, avec Valérie Tedeschi, Marina Foïs et Pio Marmaï

Synopsis

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

La projection sera suivie d’un débat animé par des intervenants spécialisés.

Tarifs : 6€ et 4,50€ pour les – 14 ans

Horaires

20h30

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

