Découverte de l'atelier créatif
13 janvier – 23 mars
Mairie de Colomiers, 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers

Un projet, des envies, besoin d'aide, ou juste un peu de curiosité : venez expérimenter avec les outils numériques dans l'atelier créatif du Pavillon Blanc. Sans inscription, vous pouvez venir expérimenter la découpe de papiers au plotter, l'impression 3D, le dessin par ordinateur… Pas d'idées ? Pas de soucis, le médiateur peut vous suggérer des projets ou vous accompagner pour les mener à bien !

