La ville de Colomiers et le cinéma Le Grand Central vous proposent Ciné Relax, une projection vivante et chaleureuse, où chacun est accueilli et respecté tel qu’il est.

Cette séance est simplement adaptée, pour que tous les spectateurs, quel que soit le degré de leur handicap, aient le plaisir d’aller au cinéma. Ces projections permettent ainsi à des enfants, adolescents ou adultes dont le handicap entraine des comportements « atypiques », de découvrir un loisir culturel en confiance, puis d’y prendre un grand plaisir.

Les séances Ciné Relax *sont organisées *tous les 2e samedis du mois(hors vacances ou jours fériés).

Tarif : 4,50 euros, sans demande de justificatif.

Au programme de cette séance : Migration, un film d’animation de Benjamin Renner

La famille Colvert est en proie à un dilemme d’ordre domestique. Alors que Mack est totalement satisfait de patauger avec sa famille, paisiblement et définitivement, dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants – Dax qui n’est déjà plus un caneton et sa petite sœur Gwen. Lorsqu’ils accueillent, le temps de leur halte, une famille de canards migrateurs, c’est l’occasion rêvée pour Pam de persuader Mack de les imiter et de se lancer dans un périple en famille : destination la Jamaïque, en passant par New York. Alors qu’ils s’envolent vers le soleil pour l’hiver, le plan si bien tracé des Colvert va vite battre de l’aile. Mais la tournure aussi chaotique et inattendue que vont prendre les évènements va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus qu’ils ne l’auraient imaginé.

14h30

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

