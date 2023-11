Stage de Cirque de Noël Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Stage de Cirque de Noël Mairie de Colomiers Colomiers, 3 janvier 2024, Colomiers. Stage de Cirque de Noël 3 – 5 janvier 2024 Mairie de Colomiers Au programme pour les enfants à partir de 6 ans Équilibre sur objets : boule, fil, rolla bolla …

Jonglerie : bâton fleurs, balles, foulards, anneau, assiette chinoise, diabolo…

Aérien : trapèze, cerceau, tissus …

Acrobatie et portée acrobatique. Les 2 premiers jours seront consacrés à la découverte et la progression des différentes disciplines, le troisième jour sera consacré aux créations de numéros pour la représentation de fin de stage prévu à 16 h le vendredi 5 janvier 2024 Tarif : 35€ la journée + 5€ pour les non adhérents

Prendre son pique-nique Inscription avant le 22 décembre

Spectambul@hotmail.fr Horaires 9h-17h Détails sur le lieu: Gymnase Jules Ferry Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/7/1/csm_stage_cirque_janvier_2024_c2c27502cb.png »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T09:00:00+01:00 – 2024-01-03T17:00:00+01:00

2024-01-05T09:00:00+01:00 – 2024-01-05T17:00:00+01:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers latitude longitude 43.610182;1.334518

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/