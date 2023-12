Happy New Break Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Happy New Break Mairie de Colomiers Colomiers, 30 décembre 2023, Colomiers. Happy New Break Samedi 30 décembre, 20h30 Mairie de Colomiers Le rendez-vous incontournable de fin d’année est de retour ! La Break’in School vous invite à une soirée exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année, aux rythmes de la culture Hip-Hop : l’Happy New Break !

Un programme qui ravit chaque année le public venu en famille et entre amis.

Les petits comme les grands peuvent profiter d’un spectacle aux nombreuses prestations artistiques et aux shows exclusifs. AU PROGRAMME Battle all styles 5VS5

Battle 3VS3 breakdance

Shows et surprises BAR & FOOD TRUCK

Possibilité de se restaurer avec un food-truck et un bar sur place. Tarifs : 7 € (- 18 ans) | 10 € (adultes) | Gratuit (- 5 ans) Réservations sur www.breakinschool.com Horaires 20h30 (ouverture des portes 19h30) Détails sur le lieu: Salle Gascogne – Allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.breakinschool.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers

