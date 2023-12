Dimanche 24 décembre viens rencontrer le Père Noel à l’Espace nautique Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Fin : 2024-01-07T12:00:00+01:00 – 2024-01-07T14:00:00+01:00 Le père Noël passe à l’espace nautique Jean Vauchère le dimanche 24 décembre 2023 de 12h à 14h. Nombreuses animations festives pour toute la famille et la présence exceptionnelle du père Noël Des animations avec un jardin AQUATIQUE : du 24/12 au 7/01 Tous les jours de 10h à 12h, bassin ludique (29°C), nombreuses animations en accès libre pour toute la famille

Tarifs entrée : enfants : 3.50€ Adultes : 4.70€

Télécharger l’affiche : ici Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/Espace_nautique/Telechargements/Affiche_pere_Noel_2023.pdf »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/Espace_nautique/Telechargements/Pnoel23.JPG »}] Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Code postal 31770 Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers Latitude 43.610182 Longitude 1.334518 latitude longitude 43.610182;1.334518

