Haute-Garonne MC Seycheron : Soirée magie d’hiver Mairie de Colomiers Colomiers, 22 décembre 2023, Colomiers. MC Seycheron : Soirée magie d’hiver Vendredi 22 décembre, 18h00 Mairie de Colomiers Soirée conviviale pour fêter la fin d’année dans une féérie de lumières, de musique et de spectacle. Repas sur inscription. Horaires De 18h à 23h Détails sur le lieu: Seycheron : 05 61 15 31 85 – 11 allée des Monts d’Olmes mc-seycheron@mairie-colomiers.fr Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:mc-seycheron@mairie-colomiers.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

