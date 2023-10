Unipop de ville en ville : Napoléon Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Unipop de ville en ville : Napoléon Mairie de Colomiers Colomiers, 22 décembre 2023, Colomiers. Unipop de ville en ville : Napoléon Vendredi 22 décembre, 13h30 Mairie de Colomiers De janvier à juin, dans le cadre d’Unipop de ville en ville, le Grand Central vous propose une sélection de films et de rencontres en visioconférence avec des cinéastes, auteurs, historiens, journalistes. En décembre, découvrez Napoléon le film de Ridley Scott, avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim Synopsis Fresque spectaculaire, Napoléon s’attache à l’ascension et à la chute de l’Empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Auteur d’épopées mémorables, Ridley Scott évoque le génie militaire ainsi que les stratégies politiques de Napoléon, tout en mettant en scène des séquences de bataille parmi les plus impressionnantes jamais filmées. Tarifs film : 6€ (4,50€ pour les -14 ans) – cartes d’abonnement et tickets CE acceptés

Conférence : 3€ Horaires 13h30

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

