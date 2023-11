MC Ramassiers – Atelier cuisine et repas partage Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne MC Ramassiers – Atelier cuisine et repas partage Mairie de Colomiers Colomiers, 21 décembre 2023, Colomiers. MC Ramassiers – Atelier cuisine et repas partage Jeudi 21 décembre, 09h30 Mairie de Colomiers Venez découvrir la recette de l’omelette norvégienne et de la bûche de Noël. Horaires De 9h30 à 15h Détails sur le lieu: Renseignements : 05 61 63 50 38 – allée Georges Brassens mc-ramassiers@mairie-colomiers.fr Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:mc-ramassiers@mairie-colomiers.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T15:00:00+01:00

2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T15:00:00+01:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers latitude longitude 43.610182;1.334518

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/