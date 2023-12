Master Class de Nicolas Gardel Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Master Class de Nicolas Gardel Mairie de Colomiers Colomiers, 16 décembre 2023, Colomiers. Master Class de Nicolas Gardel Samedi 16 décembre, 20h30 Mairie de Colomiers

Début : 2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

Fin : 2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00 ???? Ce samedi 16 décembre le Conservatoire de Colomiers est heureux de recevoir Nicolas Gardel en master class. Nicolas Gardel débute la trompette à l’âge de sept ans et intègre rapidement la classe d’Albert Calvayrac au Conservatoire de Toulouse. Il obtient brillamment un 1er prix de trompette. Il est admis quelques années plus tard en classe de jazz au Conservatoire Supérieur de Paris au sein duquel il aura l’opportunité de travailler avec des musiciens renommés tels que François Theberge, Riccardo Del Fra, Glenn Ferris ou Chris Potter. En 2005 il rejoint le prestigieux Big Band de l’Armée de l’Air dirigé par Stan Laferrière. Parallèlement, il entame une carrière de sideman reconnue et chacune de ses apparitions est unanimement saluée par le public et la presse aux côtés d’artistes de renom : Yuri Buenaventura, David Sanborn (trois tournées européennes), Laurent Mignard, Henri Texier, Nicholas Payton, Electro Deluxe, le Big Band 31 (accompagnant David Linx, Richard Galliano,Kellylee Evans…), le Tuxedo Big Band, Captain Mercier, Phillipe Laudet, Zebda, Manolin, Tirso Duarte, Orchestre de chambre de Paris, 1er trompette de l’Orchestre de Michel Legrand… Riche de ces belles rencontres, Nicolas Gardel développe aujourd’hui ses propres projets nourris de son expérience et de sa créativité. Il se produit sur les plus grandes scènes (Chapiteau Jazz in Marciac – Co-plateau avec Ibrahim Maalouf, Jazz à Vienne, La Défense Jazz Festival, Montreux Jazz Festival…) ???? La journée se clôturera en beauté sur une prestation de N.Gardel et T.Ollé à l’auditorium, qui nous offrirons un « Concert de Noël ». Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Code postal 31770 Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers Latitude 43.610182 Longitude 1.334518 latitude longitude 43.610182;1.334518

