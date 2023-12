Ciné gourmand : Complètement cramé ! Mairie de Colomiers Colomiers, 14 décembre 2023, Colomiers.

Ciné gourmand : Complètement cramé ! Jeudi 14 décembre, 14h30 Mairie de Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-14T14:30:00+01:00 – 2023-12-14T16:00:00+01:00

Fin : 2023-12-14T14:30:00+01:00 – 2023-12-14T16:00:00+01:00

Pour cette séance séance Ciné-gourmand, le Grand Central vous propose une comédie de Gilles Legardinier, avec John Malkovich, Fanny Ardant, Emilie Dequenne

La séance sera suivie d’un moment convivial autour d’une collation.

Synopsis

Depuis qu’il a perdu sa femme, Andrew Blake n’a plus le cœur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l’avait rencontrée. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu…Pour rester au domaine de Beauvillier, Blake se retrouve condamné à jouer les majordomes à l’essai. Entre Mme Beauvillier, la maîtresse des lieux au comportement aussi étrange que ses relations, Odile, la cuisinière au caractère bien trempé, Philippe, l’intendant un peu frappé qui vit en ermite au fond du parc, et Manon, la jeune femme de ménage dont le destin bascule, Blake découvre des gens aussi perdus que lui. Face à eux, dans cet endroit à part, cet homme qui n’attendait plus rien de la vie va être obligé de tout recommencer…

Tarif unique : 4,50€ (vente des places uniquement à l’accueil du cinéma)

Horaires

14h30

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez toutes les infos sur Gilles Legardinier, sa biographie, sa filmographie complu00e8te, son actualitu00e9. Du00e9couvrez aussi toutes les photos et vidu00e9os de Gilles Legardinier », « type »: « rich », « title »: « Gilles Legardinier », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img3.acsta.net/commons/v9/common/empty/empty_portrait.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=503254.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 400, « thumbnail_width »: 300, « width »: 300, « html »: «

« , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 1613, « height »: 400}, « link »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=503254.html »}, {« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez toutes les infos sur John Malkovich, sa biographie, sa filmographie complu00e8te, son actualitu00e9. Du00e9couvrez aussi toutes les photos et vidu00e9os de John Malkovich », « type »: « rich », « title »: « John Malkovich », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img2.acsta.net/pictures/19/09/02/10/40/0997841.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=613.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1600, « thumbnail_width »: 1200, « width »: 1200, « html »: «

« , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 206343, « height »: 1600}, « link »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=613.html »}, {« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez toutes les infos sur Fanny Ardant, sa biographie, sa filmographie complu00e8te, son actualitu00e9. Du00e9couvrez aussi toutes les photos et vidu00e9os de Fanny Ardant », « type »: « rich », « title »: « Fanny Ardant », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/pictures/19/05/21/13/55/4692450.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=326.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1600, « thumbnail_width »: 1200, « width »: 1200, « html »: «

« , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 351225, « height »: 1600}, « link »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=326.html »}, {« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez toutes les infos sur Emilie Dequenne, sa biographie, sa filmographie complu00e8te, son actualitu00e9. Du00e9couvrez aussi toutes les photos et vidu00e9os de Emilie Dequenne », « type »: « rich », « title »: « Emilie Dequenne », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/pictures/19/09/12/17/00/4506060.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29188.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1600, « thumbnail_width »: 1200, « width »: 1200, « html »: «

« , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 415262, « height »: 1600}, « link »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29188.html »}]

Colomiers Synchro