Haute-Garonne Permanence de Mme le Maire et de ses Adjoint·e·s Mairie de Colomiers Colomiers, 12 décembre 2023, Colomiers. Permanence de Mme le Maire et de ses Adjoint·e·s Mardi 12 décembre, 18h00 Mairie de Colomiers Ouverte aux Columérines et Columérins sur rendez-vous, cette permanence hebdomadaire se tient le mardi, hors vacances scolaires et contraintes d’agenda exceptionnelles. Rappel de la procédure de prise de rendez-vous Afin de permettre au plus grand nombre de Columérines et de Columérins de bénéficier de ces espaces de rencontre et de se conformer aux règles de sécurité des établissements publics, l’inscription à ces permanences s’effectue par téléphone : au 05 61 15 88 13,

le lundi de 8 h 30 à 17 heures et le mardi de 8 h 30 à 15 heures (la veille et le jour-même de la permanence uniquement). Pour la permanence du mardi 12 décembre 2023, la prise de rendez-vous sera ouverte à compter du lundi 11 décembre à 8h30. Les inscriptions sont limitées à un seul rendez-vous par semestre, par personne et/ou famille. Horaires 18h Détails sur le lieu: Hôtel de Ville Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

