Ciné Relax : Comme par magie Mairie de Colomiers Colomiers, 9 décembre 2023, Colomiers.

La ville de Colomiers et le cinéma Le Grand Central vous proposent Ciné Relax, une projection vivante et chaleureuse, où chacun est accueilli et respecté tel qu’il est.

Cette séance est simplement adaptée, pour que tous les spectateurs, quel que soit le degré de leur handicap, aient le plaisir d’aller au cinéma. Ces projections permettent ainsi à des enfants, adolescents ou adultes dont le handicap entraine des comportements « atypiques », de découvrir un loisir culturel en confiance, puis d’y prendre un grand plaisir.

Les séances Ciné Relax *sont organisées *tous les 2e samedis du mois(hors vacances ou jours fériés).

Tarif : 4,50 euros, sans demande de justificatif.

Au programme de cette séance : Comme par magie, une comédie de Christophe Barratier, avec Kev Adams, Gérard Jugnot, Claire Chust

*Synopsis *

Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C’est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l’éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l’amie d’enfance de Victor, au caractère bien trempé.

Horaires

14h30

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:30:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

