Unipop de ville en ville : Bonnard, Pierre et Marthe Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Unipop de ville en ville : Bonnard, Pierre et Marthe Mairie de Colomiers Colomiers, 7 décembre 2023, Colomiers. Unipop de ville en ville : Bonnard, Pierre et Marthe Jeudi 7 décembre, 18h30 Mairie de Colomiers Découvrez en avant-première Bonnard, Pierre et Marthe le film de Martin Provost avec Cécile de France, Vincent Macaigne, Stacy Martin. la projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur et Cyrille Sciama, directeur du Musée des impressionnismes. Synopsis Pierre Bonnard ne serait pas le peintre que tout le monde connaît sans l’énigmatique Marthe qui occupe à elle seule presque un tiers de son œuvre… Tarifs film : 6€ (4,50€ pour les -14 ans) – cartes d’abonnement et tickets CE acceptés

Conférence : 3€ Horaires 18h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez toutes les infos sur Cu00e9cile de France, sa biographie, sa filmographie complu00e8te, son actualitu00e9. Du00e9couvrez aussi toutes les photos et vidu00e9os de Cu00e9cile de France », « type »: « rich », « title »: « Cu00e9cile de France », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img5.acsta.net/pictures/15/10/16/11/14/226930.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40179.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800, « thumbnail_width »: 600, « width »: 600, « html »: « « , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 95147, « height »: 800}, « link »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40179.html »}, {« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez toutes les infos sur Vincent Macaigne, sa biographie, sa filmographie complu00e8te, son actualitu00e9. Du00e9couvrez aussi toutes les photos et vidu00e9os de Vincent Macaigne », « type »: « rich », « title »: « Vincent Macaigne », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/pictures/22/03/31/16/51/5799785.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=180052.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800, « thumbnail_width »: 600, « width »: 600, « html »: « « , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 88351, « height »: 800}, « link »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=180052.html »}, {« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez toutes les infos sur Stacy Martin, sa biographie, sa filmographie complu00e8te, son actualitu00e9. Du00e9couvrez aussi toutes les photos et vidu00e9os de Stacy Martin », « type »: « rich », « title »: « Stacy Martin », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img5.acsta.net/pictures/20/09/04/16/42/0393264.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=647368.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1600, « thumbnail_width »: 1200, « width »: 1200, « html »: « « , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 335617, « height »: 1600}, « link »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=647368.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers latitude longitude 43.610182;1.334518

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/