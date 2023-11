Noël dans nos quartiers Mairie de Colomiers Colomiers, 2 décembre 2023, Colomiers.

Noël dans nos quartiers 2 – 16 décembre Mairie de Colomiers

Les fêtes de fin d’année approchent à grande vitesse ! Pour célébrer l’esprit de Noël, les Comités de quartier vous ont concocté un programme sur mesure.

Dans chaque quartier, les week-ends du 02 au 16 décembre, vous trouverez de quoi régaler papilles et mirettes des petits et des plus grands : dégustation de chocolat chaud, concert, stand lettres et photo avec le Père Noël, initiation au cirque, sculpture de ballons…

Date

Comité de quartier

Lieu

Horaires

Programme

Samedi 02 décembre

EN JACCA-MAROTS

Place des Marots

10h-12h

Distribution de chocolat chaud

Photo avec le Père Noël

Sapins de Noël offerts aux commerçants de la Place des Marots décorés par les enfants de l’ALAE

Avec la Maison citoyenne En-Jacca et l’Alae Simone Veil

Samedi 09 décembre

RAMASSIERS-CABIROL

Esplanade des Ramassiers

14h-17h

Photo/stand lettre au Père Noël

Distribution de chocolat chaud

Initiation cirque

Animation musicale

Avec la Maison citoyenne des Ramassiers et l’association Spectambul

Dimanche 10 décembre

EST-LE VILLAGE

Place de la Bascule

10h-17h

Stand photo Père Noël, groupes musicaux concerts

Manège pour les plus petits

Stand sculpture-ballon

Marché gourmand/ restauration sur place

Avec l’association C’Mon Village

Samedi 16 décembre

PIGEONNIER

Av. A-Marie AMPÈRE

Centre Commercial du Perget

9h-12h

Stand du Père Noël avec photos

Distribution de chocolat chaud

Animation musicale

Avec les commerçants du Perget

Samedi 16 décembre

CENTRE

Allée du Lauragais

Maison citoyenne St-Exupéry

10h-17h

Stand du Père Noël

Ateliers créatifs « crée ta carte de vœux ! »

Jeux et structures gonflables

Distribution chocolat chaud et goûter de Noël offert

Avec la Maison citoyenne St-Exupéry et le Club Loisirs Léo Lagrange

Samedi 16 décembre

Les HAUTS DE COLOMIERS

Place de la Naspe

Maison citoyenne Naspe

15h-21h

Stand du Père Noël, photos

Crêpes et goûter de Noël

Concert de musique avec le groupe « Rock and Notes »

Manège

Animations

Avec la Maison citoyenne de la Naspe

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T12:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-16T12:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Colomiers Synchro