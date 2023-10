Ciné-opéra : Roméo et Juliette Mairie de Colomiers Colomiers, 1 décembre 2023, Colomiers.

Ciné-opéra : Roméo et Juliette Vendredi 1 décembre, 14h00 Mairie de Colomiers

Le Grand Central propose la retransmission spéciale de Roméo et Juliette, opéra mis en scène par Thomas Jolly proposé à l’Opéra Bastille en juillet 2023 et intreprété par l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra national de Paris.

Combien de compositeurs ont été inspirés par les amants de Vérone dépeints par Shakespeare ? Quatre duos d’amour, une valse ardente, une musique lumineuse et lyrique : toute la partition frissonne de désir et de fraîcheur. Qui mieux que Thomas Jolly, l’un des plus inventifs metteurs en scène de sa génération, pouvait célébrer cet hymne à la jeunesse ?

Durée : 3h10 avec entracte

Synopsis

Combien de compositeurs ont été inspirés par les amants de Vérone dépeints par Shakespeare ? De Bellini à Bernstein en passant par Berlioz, la liste est longue. Si le Roméo et Juliette de Gounod, créé pendant l’Exposition universelle de 1867, remporte d’emblée un succès populaire, c’est sans doute parce qu’il a traduit le plus finement la pulsion de vie des célèbres amoureux. Quatre duos d’amour, une valse ardente, une musique lumineuse et lyrique : toute la partition frissonne de désir et de fraîcheur. Qui mieux que Thomas Jolly, l’un des plus inventifs metteurs en scène de sa génération, pouvait célébrer cet hymne à la jeunesse ?

*Tarifs : 17 € (14 € en tarif réduit *(étudiants et jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif)

Horaires

14h

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

Colomiers Synchro