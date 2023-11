Les mardis font du bruit Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Les mardis font du bruit Mairie de Colomiers Colomiers, 28 novembre 2023, Colomiers. Les mardis font du bruit Mardi 28 novembre, 19h30 Mairie de Colomiers Venez découvrir le répertoire des élèves de la classe Musiques actuelles amplifiées à l’occasion de ce concert intitulé « Protest songs » Entrée libre. Renseignements au 05 61 15 22 86 Horaires 19h30 Détails sur le lieu: La Mijoteuse, Place Joseph-Verseille Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers

