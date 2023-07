Repair café Mairie de Colomiers Colomiers, 26 novembre 2023, Colomiers.

Repair café Dimanche 26 novembre, 14h00 Mairie de Colomiers

Votre aspirateur ne s’allume plus ? Votre cafetière ne prépare plus votre café ? Votre grille pain fait sauter les plombs ? Avant de les jeter et d’aller en acheter un neuf, avez vous essayé de le réparer ?

Les ateliers de Repair Café Colomiers vous accompagnent dans la réparation de vos objets en panne. Des réparateurs bénévoles mettent à disposition des outils et vous guident du diagnostic de la panne à la réparation.

L’atelier est gratuit et ouvert à tous !

Pour connaître le calendrier des Repair café, cliquez ici

Horaires

14h-18h

Détails sur le lieu: Salle polyvalente En Jacca

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

