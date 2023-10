Atelier « Réaliser son compost de déchets verts » Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Atelier « Réaliser son compost de déchets verts » Mairie de Colomiers Colomiers, 25 novembre 2023, Colomiers. Atelier « Réaliser son compost de déchets verts » Samedi 25 novembre, 14h00 Mairie de Colomiers Le compostage est une solution idéale pour valoriser vos déchets organiques. Mais savez-vous que le compost peut également digérer une grand partie de vos déchets verts ? Cet atelier, animé par Humus & associés, vous présentera les différentes façon de composter et vous permettra de comprendre le brassage, les décomposeurs et les différents stades d’un compost. Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous. Inscription obligatoire Horaires 14h-16h Détails sur le lieu: Déchèterie de Plaisance du Touch, 2 rue du Docteur Charcot Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-atelier-association-de-plantes-decheterie-plaisance-mercredi-17-mai-de-15h-a-17h »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

