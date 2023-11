Réunion d’information parents futurs employeurs Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Réunion d’information parents futurs employeurs Mairie de Colomiers Colomiers, 23 novembre 2023, Colomiers. Réunion d’information parents futurs employeurs Jeudi 23 novembre, 16h00 Mairie de Colomiers Venez poser toutes vos questions aux professionnels de la petite enfance sur les modes de garde individuels et collectifs + d’infos : 05 61 15 21 56 Horaires 16h-17h Détails sur le lieu: Maison de la petite enfance, 33 rue de l’Église Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne

