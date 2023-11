Ciné-rencontre Festival Pyrénicimes Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Ciné-rencontre Festival Pyrénicimes Mairie de Colomiers Colomiers, 21 novembre 2023, Colomiers. Ciné-rencontre Festival Pyrénicimes Mardi 21 novembre, 20h30 Mairie de Colomiers Dans le cadre du Festival Pyrénicimes, le cinéma Le Grand Central vous propose la projection du film documentaire Des quartiers au sommet, en présence du réalisateur et des protagonistes, avec lesquels vous pourrez échanger à l’issue de la séance. Synopsis Envisager de gravir les cimes lorsque l’on grandit dans une forêt de béton n’est pas chose facile. C’est pourquoi l’association Des quartiers au sommet œuvre pour ouvrir la voie de la réussite à des publics éloignés géographiquement ou socialement de l’univers montagnard.

En 2022, une cordée atypique de 30 adolescents issus des collèges de Réseau d’Éducation Prioritaire de Saint-Denis (93) et de Cannes (06) tentent l’ascension du plus haut sommet de la Corse : le Monte Cinto (2 706m).

Ce film documentaire retrace le parcours de ces collégiens, depuis leur préparation au coeur des quartiers, jusqu’aux sentiers de leur propre sommet. Tarifs : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans). Horaires 20h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

