Les participants sont invités à se mouvoir sur des musiques proposées ou choisies par lui ou elle, les mouvements des corps donnent lieu à des images photographiques dessinées que Chloé aide à configurer sous forme de planches dessinées. Certains éléments de la scénographie sont activés. Tour à tour les participant.es prennent les crayons et l'appareil.

Atelier images mixtes
Dimanche 19 novembre, 15h00
PAVILLON BLANC Atrium
Mairie de Colomiers
1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers
Colomiers 31770 Plein Centre
Haute-Garonne Occitanie

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T16:30:00+01:00

