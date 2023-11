Salon de tatouages éphémères Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Salon de tatouages éphémères Mairie de Colomiers Colomiers, 18 novembre 2023, Colomiers. Salon de tatouages éphémères 18 et 19 novembre Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers latitude longitude 43.610182;1.334518

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/