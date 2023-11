Ciné Relax : Katak le brave Beluga Mairie de Colomiers Colomiers, 11 novembre 2023, Colomiers.

Ciné Relax : Katak le brave Beluga Samedi 11 novembre, 14h30 Mairie de Colomiers

Ciné Relax

La ville de Colomiers et le cinéma Le Grand Central vous proposent Ciné ma différence *depuis décembre 2016.

*Depuis septembre 2022, le dispositif est resté le même, seul le nom a changé : *Ciné Relax *

Ciné Relax propose, dans des salles de cinéma ordinaires, des projections vivantes et chaleureuses, où chacun est accueilli et respecté tel qu’il est.

Les séances sont simplement adaptées pour que tous les spectateurs, quel que soit le degré de son handicap, aient le plaisir d’aller au cinéma. Ces projections permettent à des enfants, adolescents ou adultes dont le handicap entraine des comportements « atypiques » de découvrir un loisir culturel en confiance, puis d’y prendre un grand plaisir.

Les séances Ciné Relax *sont organisées *tous les 2e samedis du mois(hors vacances ou jours fériés).

Tarif : 4,50 euros, sans demande de justificatif.

Au programme de cette séance : un film d’animation de Christine Dallaire-Dupont, Nicola Lema, avec Alexandre Bacon, Yves Jacques, Ludivine Reding

Synopsis

Katak est un jeune béluga vivant paisiblement dans les eaux du fleuve Saint-Laurent au Canada. Moqué par ses camarades à qui il ne ressemble pas, il cherche le réconfort auprès de sa mère qu’il ne quitte pas. Pourtant, lorsqu’il apprend que sa grand-mère mourante voudrait revoir son amour de jeunesse, il part en cachette à sa recherche tout au nord, vers la Grande Banquise. Au long de ses aventures, il rencontre une jeune orque qui s’avère être la fille d’un prédateur terrifiant …

Horaires

14h30

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T16:30:00+01:00

