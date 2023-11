Cérémonie de la l’Armistice de la première Guerre Mondiale Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Cérémonie de la l'Armistice de la première Guerre Mondiale
Samedi 11 novembre, 11h30
Mairie de Colomiers

Un dépôt de gerbes sera effectué au monument aux morts, place de l'Église à 11h30 puis à 12h, au monument aux morts, place du Souvenir français.

Horaires 12h

Détails sur le lieu: Monument édifié à la gloire des combattants de 1914-1918, Place du Souvenir français

Mairie de Colomiers
1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers
Colomiers 31770
Plein Centre
Haute-Garonne
Occitanie

2023-11-11T11:30:00+01:00 – 2023-11-11T12:15:00+01:00

Colomiers
Haute-Garonne

