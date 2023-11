Ciné gourmand : Marie-Line et son juge Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Ciné gourmand : Marie-Line et son juge Mairie de Colomiers Colomiers, 9 novembre 2023, Colomiers. Ciné gourmand : Marie-Line et son juge Jeudi 9 novembre, 14h30 Mairie de Colomiers Pour cette séance séance Ciné-gourmand, le Grand Central vous propose une comédie de Jean-Pierre Améris avec Louane Emera, Michel Blanc, Victor Belmondo.

La séance sera suivie d’un moment convivial autour d’une collation. *Synopsis *

Marie-Line, 20 ans, est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l'engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie. Tarif unique : 4,50€ (vente des places uniquement à l'accueil du cinéma) Horaires 14h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand central Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers

