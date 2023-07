Repair Café Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Repair Café Mairie de Colomiers Colomiers, 4 novembre 2023, Colomiers. Repair Café Samedi 4 novembre, 14h00 Mairie de Colomiers Dans le cadre de la Fête des bons plans, retrouvez les bénévoles du Repair Café Colomiers. Ils vous accompagnent dans la réparation de vos objets en panne, mettent à disposition des outils et vous guident du diagnostic de la panne à la réparation. L’atelier est gratuit et ouvert à tous ! + d’infos Horaires 14h-18h Détails sur le lieu: Hall Comminges, place des Fêtes Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.repaircafecolomiers.org/le-calendrier-des-seances/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00

