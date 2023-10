Bourses aux jouets Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Bourses aux jouets Mairie de Colomiers Colomiers, 4 novembre 2023, Colomiers. Bourses aux jouets Samedi 4 novembre, 10h00 Mairie de Colomiers Le 04 novembre prochain, le Hall Comminges se transformera en immense vide-jouets. Deux Bourses aux jouets sont organisées (une le matin, l’autre l’après-midi) à l’occasion de la Fête des Bons plans. De quoi faire la jouets des petits et des grands. Inscriptions les 16 et 23 octobre (Columérins) de 14h à 19h

les 18 et 25 octobre (Colu/Ext) de 9h à 17h

>>> LA MIJOTEUSE Exposant Jeux et jouets à la vente en état de fonctionnement

1 jouet à offrir pour le Noël des enfants du Secours Populaire. Les enfants peuvent tenir le stand sous la responsabilité de leurs parents Vente le samedi 04 novembre, 10h-13h et 15h-18h

