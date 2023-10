Atelier « Les nombreuses utilités des engrais verts » Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Atelier « Les nombreuses utilités des engrais verts » Mairie de Colomiers Colomiers, 4 novembre 2023, Colomiers. Atelier « Les nombreuses utilités des engrais verts » Samedi 4 novembre, 10h00 Mairie de Colomiers Excellent fertilisants, les engrais verts empêchent le développement des plantes indésirables, protègent le sol des intempéries, limitent l’érosion. en outre, leurs racines améliorent la structure du sol. Lors de cet atelier, vous découvririez le rôle des engrais verts au potager, les différentes espèces et les périodes auxquelles les semer. Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous. Inscription obligatoire Horaires 10h-12h Détails sur le lieu: Déchèterie de Plaisance du Touch, 2 rue du Docteur Charcot Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-atelier-association-de-plantes-decheterie-plaisance-mercredi-17-mai-de-15h-a-17h »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

