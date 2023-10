Soirée Halloween au cinéma le Grand Central Mairie de Colomiers Colomiers, 31 octobre 2023, Colomiers.

Venez frissonner au Grand Central de Colomiers, avec une sélection de plusieurs films

CHOIX n°1 :

18h La Main (Int. -16 ans) (VF) +

20h40 Five Nights at Freddy’s en avant-première (Int. -12 ans) (VF) +

23h Les Griffes de la Nuit (Int. -12 ans) (VOST) le film culte de Wes Craven

CHOIX n°2 :

17h45 L’Exorciste – Dévotion (Int. -12 ans) (VF) +

Formule 3 films (Choix n°1 ou n°2) : 14 €

Pour info : il est possible de ne venir qu’à une séance de cette soirée spéciale, dont l’avant-première de Five Nights at Freddy’s à 20h40.

Tarif pour un seul film : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans)

REPAS SPÉCIAL HALLOWEEN

A 19h45, entre le 1er film et le 2e film, le Bistrot Véo du cinéma vous propose un repas spécial Halloween avec :

Cocktail sanglant

Serial burger

Dead cake

15 € par personne – Réservation recommandée au 05 32 09 62 80

Horaires

18h

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

