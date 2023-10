Cet évènement est passé Atelier « Ressource du jardin » Mairie de Colomiers Colomiers Atelier « Ressource du jardin » Mairie de Colomiers Colomiers, 25 octobre 2023, Colomiers. Atelier « Ressource du jardin » Mercredi 25 octobre, 15h00 Mairie de Colomiers Les oiseaux sont de précieux auxiliaires pour votre jardin ! Ils peuvent aider à contrôler les insectes nuisibles, à polliniser les plantes et ainsi à améliorer la biodiversité. Il faut donc savoir les accueillir en leur offrant le gîte. Grâce à cet atelier, animé par Les jardiniers de Tournefeuille, découvrez les oiseaux présents dans nos jardins. Vous pourrez ainsi favoriser les gîtes naturels et aménager votre jardin pour les accueillir. Atelier ouvert à tous, sur inscription Horaires 15h-17h Détails sur le lieu: Déchèterie de Plaisance du Touch, 2 rue du Docteur Charcot Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

