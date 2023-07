Atelier « Mon jardin zéro déchet » Mairie de Colomiers Colomiers, 22 octobre 2023, Colomiers.

Atelier « Mon jardin zéro déchet » Dimanche 22 octobre, 10h00 Mairie de Colomiers

Les engrais vert, qu’est-ce que c’est ? Ils n’ont pas pour but d’être récoltés mais d’être restitués au sol pour meurs nombreux avantages : ce sont d’excellents fertilisants, notamment mes légumineuses, capables de capter l’azote du sol et d’en faire bénéficier les cultures suivante. Leur présence empêche le développement des plantes indésirables, protège le sol des intempéries, limite l’érosion et leurs racines améliorent la structure du sol.

Lors de cet atelier, animé par Partageons les jardins, vous découvrirez le rôle des engrais verts au potager, les différentes espèces et les périodes auxquelles les semer.

Atelier ouvert à tous, sur inscription

Détails sur le lieu: Déchèterie de PLaisance du Touch, 2 rue du Dr Charcot

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://partageonslesjardins.fr/ »}]

