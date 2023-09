Octobre Rose Mairie de Colomiers Colomiers, 18 octobre 2023, Colomiers.

Octobre Rose 18 – 30 octobre Mairie de Colomiers

Illumination de la façade de l’hôtel de Ville en rose durant tout le mois d’octobre

Parce que le cancer du sein est le plus fréquent en France, et qu’il représente la première cause de décès par cancer chez la femme, la Ville se mobilise avec les associations locales. Il est nécessaire d’en parler, de s’informer et d’adopter les bons réflexes comme le dépistage, qui peut sauver des vies. Un programme riche et varié ponctue les mois d’octobre dans notre Ville, alors, n’hésitez pas à y participer.

Tout le programme

*Pavillon Blanc Henri-Molina *

01/10/23 au 31/10/23

– Rayonnage en rose avec ouvrages relatifs au cancer du sein + présentation des ouvrages sur l’Instagram du pavillon blanc + déco en rose du pavillon blanc

06/10/23

-18h30-20h : Projection du film LE SOUFFLE DU DRAGON

-20h-20h30 : Echange avec les Ladies du Dragon Boat de Toulouse et les Rubies.

Colomiers Retraite Active

** 07/10/23**

9h00-11h00 : Marche 5km dans Colomiers. Départ du Val d’Aran et arrivée à l’Hôtel de Ville, marche de sensibilisation au cancer du sein Club Loisirs Léo Lagrange.

-10h-17h : « Esprit corps» dans la boutique à côté de la Mairie, programmation de plusieurs ateliers

11h00-11h30 : Parvis de l’Hôtel de Ville,

– Chorale Le Voci Del Sol Club Loisirs Léo Lagrange

– Danse Country Club Loisirs Léo Lagrange – section Danse Country

– Danses Club Loisirs Léo Lagrange – section Colomiers Danses

11h30-12h : Hall de la Mairie Prise de parole de Madame Karine TRAVAL MICHELET et du Docteur BICHARA

Vernissage de l’Exposition photos

Cinéma VEO

12/10/23

20h-22h *: projection du film DE PLUS BELLE de Anne-Gaëlle Daval

*22h-23h : rencontre-débat

Colomiers Retraite Active

16/10/23

15h30-16h30 : Salle Gascogne, conférence du Docteur BICHARA « Le cancer du sein et les autres types de cancers »

*USCO-FAC-CLLL *

20/10/23 Spectacle Ex utero

*20h-21h30 *: Auditorium Jean CAYROU (entrée libre sur inscription)

Une comédie drôle et captivante qui aborde les enjeux de la santé au féminin avec intelligence et sensibilité !

Un seule-en scène avec Sabrina NANNI

Textes de Sophie BRUGEILLE

Mise en scène de Pauline JOQUEL

Création Lumières de Stéphane DUFOUR

EXPOSITION d’affiches Malades du cancer et aidant et distribution de cartes sur la prévention « Aésio Mutuelle »

21/10/2023**Parc Duroch **

Stands 10h-17h

Sport loisir et sport santé Colomiers Basket -Usc Tennis – Usc Karaté

Esprit corps « perruques postiches et soins post chimio »

Réalisation d’un reportage photos Club Loisirs Léo Lagrange – section Colomiers Contraste

Initiation fabrication de coussins en forme de cœur

Information sur les cancers du sein et du col de l’utérus et dépistage CPTS, ( Les communautés professionnelles territoriales de santé)

Les communautés professionnelles territoriales de santé) Vente du timbre-poste « octobre rose Colomiers » Club Loisirs Léo Lagrange – section Philatélie

Exposition de sculptures – petits objets sculptés, FAC – Association Columérine de Sculpture

Les marches avec le club Montagne (départ et arrivée au Parc Duroch)

-10h-12h : Marche 4.2 km « LA FLANNERIE » (à faire en famille)

-14h30-17h : Marche 6.2 km

-15h-17h : Marche 4.2 km « LA FLANNERIE » (à faire en famille)

Les initiations

10h-12h : Self défense Karaté USC KARATÉ

14h-15h30 : Rollers USC RANDO ROLLER et USC ACROLLER

15h30-16h : Sophrologie Club Loisirs Léo Lagrange – section Sophrologie

16h-17h : Chants basques FAC -Dénak Bat

14h -17h : Concours de pétanque en doublettes Club Loisirs Léo Lagrange – section Animation Parc Duroch

15h-16h30 : Stage de Krav-Maga USC KRAV MAGA

17h-18h30 : Animation Batucada – Compagnie Apito

Podium Parc Duroch

9h30-10h : Initiation Gym-santé Etoile Gymnique Colomiers

10h -10h30 : Initiation Boxe forme féminine

10h30-11h : Initiation Boxe française féminine

1h -11h30 : Démonstration et initiation de Country, Colom’s country

14h30-15h Chansons hispaniques FAC – La Penã Cantora

15h-15h30 Lecture de textes théâtralisés, Club Loisirs Léo Lagrange – Théâtre d’à côté

15h30-16h : Démonstration et initiation de country Club Loisirs Léo Lagrange – section Country Colomiers

16h-17h : Spectacle danses basques FAC -Denak Bat

17h-18h : Initiation au chant et démonstration FAC – Chorale Populaire

17h : Tirage de la tombola, (patchwork réalisé par le club spécialement pour « Octobre Rose » Club Loisirs Léo Lagrange – section Patchwork)

Auditorium Jean-Cayrou

EXPOSITION d’affiches Malades du cancer et aidant USC OMNISPORTS

14h-16h : Atelier vocal – apprentissage et chant, Association Le fond de l’air effraie

21h : Spectacle du groupe vocal féminin Les Fées Paillettes

Durant cette journée, différentes ventes au profit de la ligue contre le cancer

Rubans roses + vente des billets de tombola pour gagner le patchwork Club Loisirs Léo Lagrange – section Patchwork

Peintures, calligraphies, porcelaines réalisées par la section Club Loisirs Léo Lagrange – section Atelier

Petit objets sculptés, Association Columérine de Sculpture

Mais aussi …

USC Rando Roller

15/10/23

10h-12h : Randonnée rollers tous en rose

*21/10/23 USC TENNIS *

17h-24h : complexe tennis du Cabirol Soirée rose et fluo

22/10/23 : FAC-USC

9h-18h : Gymnase Jean-Jaurès et gymnase Andrieu Tournoi des équipes loisirs Dress code rose – vente de gâteaux USC HANDBALL

13/10/23 : CCAS, CPTS

19h à 20h – Atelier de sensibilisation et de prévention autour des cancers féminins à la Maison Citoyenne En Jacca.

A destination d’un public adulte, ouvert à tous. Animé par les professionnelles de santé de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

24/10/23 : CCAS, CPTS

10h à 17h Atelier culinaire sur la prévention du cancer par une meilleure hygiène alimentaire MC Seycheron (complet).



Autres actions durant le mois d’octobre :

USC FOOTBALL : reversera la recette d’un match au chapeau gymnase

COLOMIERS BASKET : reversera l’argent de la bourriche d’un match et de la vente de gâteaux réalisés par le basket santé

USC BADMINTON : « Tournoi rose » interne de badminton

Horaires

Selon programme

Détails sur le lieu: Selon programme

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T18:30:00+02:00 – 2023-10-18T23:00:00+02:00

2023-10-30T18:30:00+01:00 – 2023-10-30T23:00:00+01:00

Colomiers Synchro