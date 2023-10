Ciné Relax : Un métier sérieux Mairie de Colomiers Colomiers, 14 octobre 2023, Colomiers.

Ciné Relax : Un métier sérieux Samedi 14 octobre, 14h30 Mairie de Colomiers

Ciné Relax

La ville de Colomiers et le cinéma Le Grand Central vous proposent Ciné ma différence *depuis décembre 2016.

*Depuis septembre 2022, le dispositif est resté le même, seul le nom a changé : *Ciné Relax *

Ciné Relax propose, dans des salles de cinéma ordinaires, des projections vivantes et chaleureuses, où chacun est accueilli et respecté tel qu’il est.

Les séances sont simplement adaptées pour que tous les spectateurs, quel que soit le degré de son handicap, aient le plaisir d’aller au cinéma. Ces projections permettent à des enfants, adolescents ou adultes dont le handicap entraine des comportements « atypiques » de découvrir un loisir culturel en confiance, puis d’y prendre un grand plaisir.

Les séances Ciné Relax *sont organisées *tous les 2e samedis du mois(hors vacances ou jours fériés).

Tarif : 4,50 euros, sans demande de justificatif.

Au programme de cette séance : Un métier sérieux, un film français réalisé par Thomas Lilti, avec Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos

Synopsis

C’est la rentrée. Une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d’enseignants engagés et soudés. Ils sont rejoints par Benjamin, jeune professeur remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier. A leur contact, il va découvrir combien la passion de l’enseignement demeure vivante au sein d’une institution pourtant fragilisée.

Horaires

14h30

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/8/f/csm_Logo_cine-relax_ba38b9a7b8.png »}, {« link »: « https://culture-relax.org/ »}, {« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez toutes les infos sur Vincent Lacoste, sa biographie, sa filmographie complu00e8te, son actualitu00e9. Du00e9couvrez aussi toutes les photos et vidu00e9os de Vincent Lacoste », « type »: « rich », « title »: « Vincent Lacoste », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img5.acsta.net/pictures/18/05/16/17/15/2398451.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226163.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1600, « thumbnail_width »: 1200, « width »: 1200, « html »: «

« , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 230700, « height »: 1600}, « link »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226163.html »}, {« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez toutes les infos sur Franu00e7ois Cluzet, sa biographie, sa filmographie complu00e8te, son actualitu00e9. Du00e9couvrez aussi toutes les photos et vidu00e9os de Franu00e7ois Cluzet », « type »: « rich », « title »: « Franu00e7ois Cluzet », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img4.acsta.net/pictures/19/03/14/11/44/2135249.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2608.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1600, « thumbnail_width »: 1200, « width »: 1200, « html »: «

« , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 287737, « height »: 1600}, « link »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2608.html »}, {« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez toutes les infos sur Adu00e8le Exarchopoulos, sa biographie, sa filmographie complu00e8te, son actualitu00e9. Du00e9couvrez aussi toutes les photos et vidu00e9os de Adu00e8le Exarchopoulos », « type »: « rich », « title »: « Adu00e8le Exarchopoulos », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img3.acsta.net/pictures/19/07/02/14/36/4074164.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=160886.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1600, « thumbnail_width »: 1200, « width »: 1200, « html »: «

« , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 475430, « height »: 1600}, « link »: « https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=160886.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

Colomiers Synchro