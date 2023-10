UP’ Université Populaire : Révolutions musicales Mairie de Colomiers Colomiers, 12 octobre 2023, Colomiers.

UP’ Université Populaire : Révolutions musicales Jeudi 12 octobre, 20h30 Mairie de Colomiers

Du sacre de Napoléon à la visite de l’Orchestre Philharmonique de New York en Corée du Nord en pleine crise nucléaire, en passant par les figures symboliques de Verdi et Wagner, qui, au 19e siècle, ont réveillé les patriotismes italien et allemand, ou encore le concert improvisé de Rostropovitch devant le mur de Berlin en 1989, Hélène Daccord relate ces scènes mémorables où le fracas des armes a laissé place à l’harmonie des instruments.

Entrée libre

Horaires

20h30

Détails sur le lieu: Librairie La Préface

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/nos-projets/universite-populaire-up-1640.html »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/0/3/csm_rostroberlin_68880887a4.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

2023-10-12T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

Colomiers Synchro