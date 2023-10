Ciné-rencontre Festival Cinespaña : Cesária Évora, la diva aux pieds nus Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Ciné-rencontre Festival Cinespaña : Cesária Évora, la diva aux pieds nus Mairie de Colomiers Colomiers, 9 octobre 2023, Colomiers. Ciné-rencontre Festival Cinespaña : Cesária Évora, la diva aux pieds nus Lundi 9 octobre, 20h30 Mairie de Colomiers Dans le cadre du Festival Cinespaña, le cinéma Le Grand Central vous propose la projection en avant-première du documentaire Cesária Évora la diva aux pieds nus, en présence de sa réalisatrice, Ana Sofia Fonseca Synopsis Cesária Évora chante son titre Sodade en 1992, la faisant reconnaître internationalement à 51 ans. Longtemps simple chanteuse de bar au Cap-Vert, la légende que l’on connaît n’a pas toujours connue la gloire sinon la pauvreté. Femme profondément libre, généreuse et bien entourée, la “Diva aux pieds nus” a su finalement faire briller sa musique à travers le monde tout en restant fidèle à son Cap-Vert, la consacrant reine de la Morna et reine des cœurs. Tarifs : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans). Horaires 20h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Colomiers,
Haute-Garonne

