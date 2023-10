Café-débats : Bien vieillir à Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Café-débats : Bien vieillir à Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, 5 octobre 2023, Colomiers. Café-débats : Bien vieillir à Colomiers 5 et 6 octobre Mairie de Colomiers Vous avez plus de 60 ans et vous habitez Colomiers ? Afin de promouvoir le bien-vivre et bien vieillir ensemble, la Ville à travers son CCASS s’est engagée dans la démarche participative « Ville amie des aînés ». A cet effet, une consultation citoyenne est menée sur le thème « Bien vieillir à Colomiers : quelles propositions pour une Ville amie des aînés ? » Les 5 et 6 octobre prochain, venez participer à des tables rondes pour vous exprimer sur les sujets qui vous concernent, sur la vie locale comme sur la vie quotidienne : Lien social et solidarités

Autonomie, services et soins

Habitat

Participation citoyenne et emploi

Culture et loisirs

Transports et mobilité

Espaces extérieurs et bâtiments Ce diagnostic est une étape dans la démarche de labellisation « Ville amie des ainés ». A la suite, des groupes de travail seront menés afin d’élaborer un plan d’actions autour des idées émises par les seniors de Colomiers. CAFÉ-DÉBATS Jeudi 5 octobre de 14h à 16 h : Salle 5 de l’ensemble associatif, Place du Cantal

h : Salle 5 de l’ensemble associatif, Place du Cantal Vendredi 6 octobre de 10h à 12h : Maison citoyenne de La Naspe, 27 allée de la Champagne

: Maison citoyenne de La Naspe, 27 allée de la Champagne Vendredi 6 octobre de 14h à 16h : Résidence autonomie La Pradine, 9 rue du Couderc Inscription : CCASS, 05 61 15 22 26 En savoir + : Colomiers, Ville amie des aînés Horaires Jeudi 5 octobre de 14h à 16h : Salle 5 de l’ensemble associatif, Place du Cantal

Vendredi 6 octobre de 10h à 12h : Maison citoyenne de La Naspe, 27 allée de la Champagne

Vendredi 6 octobre de 14h à 16h : Résidence autonomie La Pradine, 9 rue du Couderc Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/seniors/colomiers-ville-amie-des-aines-1899.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T14:00:00+02:00 – 2023-10-05T16:00:00+02:00

2023-10-06T14:00:00+02:00 – 2023-10-06T16:00:00+02:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers latitude longitude 43.610182;1.334518

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/