Haute-Garonne Escape-game à la Mijoteuse Mairie de Colomiers Colomiers, 2 octobre 2023, Colomiers. Escape-game à la Mijoteuse Lundi 2 octobre, 15h00 Mairie de Colomiers A l’occasion de l’ouverture de son espace de coworking, la Mijoteuse vous propose un escape-game original. Entrez dans un univers immersif et trouvez la solution à l’énigme qui vous sera posée. RENDEZ-VOUS LUNDI 2 OCTOBRE à 15H et MARDI 3 OCTOBRE à 10H L’espace coworking en bref 60m² d’espace de travail collaboratif équipé

espace gratuit

borne wi-fi

salles de travail

coin café

Ouvert à toutes et tous : étudiant, actifs, retraités, en recherche d’emploi, entrepreneurs Horaires LUNDI 2 OCTOBRE À 15H

Horaires LUNDI 2 OCTOBRE À 15H

MARDI 3 OCTOBRE À 10H Détails sur le lieu: Mijoteuse, place Verseille Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

